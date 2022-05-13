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Певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео

63-летняя певица Мадонна выпустила коллекцию откровенных NFT-видео

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

63-летняя американская певица Мадонна совместно с художником Beeple выпустили коллекцию откровенных NFT-видео. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В анимационных роликах обнаженный аватар артистки рожает разные растения, бабочек, а также других роботизированных насекомых. Серия NFT под названием Mother of Creation («Мать Творения») состоит из трех токенов: Mother of Nature («Мать Природы»), Mother of Evolution («Мать Эволюции») и Mother of Technology («Мать Технологий»).

Видеоролики, символизирующие связь между креативностью и рождением ребенка, сопровождаются стихотворениями Мадонны и персидского поэта-мистика Джалаладдина Руми. Желающие могут приобрести коллекцию на аукционе в маркетплейсе SuperRare, который проходит до 13 мая включительно.

Вырученные от продажи NFT-видео деньги певица направит в благотворительные фонды, помогающие женщинам и детям, оказавшимся в беде.

Ранее звезда супергеройского фильма «Флэш», американский актер Эзра Миллер заявил, что снимал покушение на себя в баре на Гавайских островах, чтобы создать и продать видеозапись как NFT.

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Анастасия Астахова
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