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Косметолог Ким Кардашьян раскрыл секрет ее красоты без пластики

Косметолог Уриан назвал симметричность лица секретом привлекательности Ким Кардашьян

Фото: globallookpress.com

Американский косметолог раскрыл секрет привлекательной внешности телезвезды Ким Кардашьян без обращения к пластическим операциям. Интервью с ним публикует Daily Mail.

Дерматолог Саймон Уриан, услугами которого пользуются члены семьи Кардашьян-Дженнер и другие знаменитости, назвал любимые процедуры бизнесвумен. По словам врача, красоту человека, как правило, определяет симметричность лица. «Природа запрограммировала нас так, что симметричные черты автоматически нравятся нам больше остальных», — уточнил он.

Собеседник издания заявил, что предпринимательница имеет практически идеальные пропорции лица, которые достигаются ею посредством различных косметологических вмешательств. В частности, такого результата возможно добиться при помощи увеличения губ, а также коррекции черт лица инъекциями филлеров в скулы и подбородок.

В апреле Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей красоты. 52-летняя поп-звезда призналась, что выглядеть молодо ей помогает способность настраиваться на позитивные мысли. Помимо этого, знаменитость заявила, что не пользуется мобильным телефоном сразу после пробуждения.

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Карина Черных
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