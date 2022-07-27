Раскрыта тема переговоров Блинкена и Лаврова

Госсек Блинкен заявил, что обсудит с Лавровым судьбу задержанных в России Уиллана и Гарнер

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым намерен обсудить, в частности, судьбу задержанных в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер и возможный обмен их на россиянина Виктора Бута. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я подниму вопрос, который является приоритетом для нас. Это освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — заявил Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что США выступили с предложением, «способствующим их освобождению» несколько недель назад. По его словам, представители Москвы и Вашингтона постоянно контактируют и обсуждают это предложение. При этом дипломат отказался раскрывать детали.

«Я не могу и не буду вдаваться ни в какие-либо детали того, что мы предложили русским», — отметил он.

Телеканал CNN, в свою очередь, утверждает, что согласие на обмен задержанными дал лично президент США Джо Байден. «Поддержка президента позволяет обойти возражения Минюста США, который, как правило, выступает против любых подобных обменов», — сообщает телеканал.

Ранее Блинкен анонсировал переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие дни. Блинкен уточнил, что в ходе разговора не будет обсуждать Украину. По его словам, речь будет идти о судьбе задержанных в России американцев и об экспорте украинского зерна.