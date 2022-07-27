Москвичей предупредили о погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильной жары. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Москвичей предупредили, температура воздуха может подняться до 32 градусов по Цельсию. «Период предупреждения с 12:00 до 18:00 27 июля», — говорится в сообщении.

Помимо этого в столице и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Соответствующее предупреждение действует с 12:00 27 июля до 12:00 28 июля.

Ранее климатолог Михаил Юлкин спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды. Он пояснил, что по оценкам ученых, в ближайшие семь-десять лет мы превысим рубеж повышения температуры в 1,5 градуса.

Кроме того, специалист отметил, что все сценарии дальнейших климатических изменений связаны с антропогенным воздействием. Юлкин также добавил, что из-за вмешательства человека, которое повлекло за собой необратимые последствия для экологии, многие территории на планете могут стать непригодными для жизни.