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Один из крупнейших производителей лифтов продаст бизнес в России

Компания по производству лифтов и эскалаторов Otis решила продать бизнес в России

Фото: Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash

Один из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования Otis решил продать свой бизнес в России. Об этом говорится на сайте компании.

Производитель решил продать бизнес компании Ice Development. Стороны планируют подписать соглашение в ближайшее время. В Otis объяснили решение тем, что они тщательно изучили сложившуюся ситуацию — «глобальное воздействие и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил».

Нина Ташевская
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