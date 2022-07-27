Один из крупнейших производителей лифтов продаст бизнес в России

Компания по производству лифтов и эскалаторов Otis решила продать бизнес в России

Один из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования Otis решил продать свой бизнес в России. Об этом говорится на сайте компании.

Производитель решил продать бизнес компании Ice Development. Стороны планируют подписать соглашение в ближайшее время. В Otis объяснили решение тем, что они тщательно изучили сложившуюся ситуацию — «глобальное воздействие и последствия продолжающегося кризиса и гуманитарной трагедии в Восточной Европе, включая сбои в цепочках поставок и ужесточение правил».