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Один из крупнейших производителей лифтов ушел из России

Компания по производству лифтов и эскалаторов Otis прекратила принимать заказы для России

Фото: Otis Elevator Company

Один из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования Otis ушел с российского рынка. Действия американской компании связаны с последними событиями на Украине и продолжающимися сбоями в цепочке поставок, сообщается на официальном сайте.

«Мы пересмотрели нашу деятельность в России — примерно два процента от нашей выручки в 2021 году, основанной прежде всего на продажах нового оборудования», — заявили представители Otis. В результате компания приняла решение прекратить принимать заказы на новые лифты и эскалаторы для России.

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Otis отметили, что продолжат выполнять существующие договоренности и проводить техническое обслуживание уже работающего на территории страны оборудования, насколько позволят санкции. Представители также добавили, что не собираются инвестировать в Россию в ближайшее время.

Ранее о приостановлении работы в России сообщила торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Компания прекратила экспорт, импорт, производство и временно закрыла все магазины на территории страны. Представители заявили, что также решение было принято из-за ситуации на Украине.

Александра Качан
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