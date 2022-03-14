Один из крупнейших производителей лифтов ушел из России

Компания по производству лифтов и эскалаторов Otis прекратила принимать заказы для России

Один из крупнейших производителей грузоподъемного оборудования Otis ушел с российского рынка. Действия американской компании связаны с последними событиями на Украине и продолжающимися сбоями в цепочке поставок, сообщается на официальном сайте.

«Мы пересмотрели нашу деятельность в России — примерно два процента от нашей выручки в 2021 году, основанной прежде всего на продажах нового оборудования», — заявили представители Otis. В результате компания приняла решение прекратить принимать заказы на новые лифты и эскалаторы для России.

Otis отметили, что продолжат выполнять существующие договоренности и проводить техническое обслуживание уже работающего на территории страны оборудования, насколько позволят санкции. Представители также добавили, что не собираются инвестировать в Россию в ближайшее время.

Ранее о приостановлении работы в России сообщила торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Компания прекратила экспорт, импорт, производство и временно закрыла все магазины на территории страны. Представители заявили, что также решение было принято из-за ситуации на Украине.