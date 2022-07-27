Россия пообещала дать жесткий ответ Западу на увеличение поставок оружия Украине

МИД России пообещал дать жесткий ответ Западу на увеличение поставок оружия Украине

Западные страны, продолжая передавать Киеву оружие, могут вынудить Москву «перейти к более жестким ответным действиям». Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел.

По его словам, западное вооружение и военная техника из-за особенностей тактико-технических характеристик представляют угрозу для россиян. «В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — подчеркнул он.

Дипломат уверен, что Соединенные Штаты подталкивают Европейский союз к обострению отношений с Россией. По его словам, американский сторона «вынуждает их [европейские страны] обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия». Он считает, что это приведет к расширению зоны вооруженного конфликта.

27 июля в Министерстве обороны России сообщили, что 24 июля ударом Воздушно-космических сил России по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к РСЗО HIMARS производства США.