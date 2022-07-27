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Россия пообещала дать жесткий ответ Западу на увеличение поставок оружия Украине

МИД России пообещал дать жесткий ответ Западу на увеличение поставок оружия Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западные страны, продолжая передавать Киеву оружие, могут вынудить Москву «перейти к более жестким ответным действиям». Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел.

По его словам, западное вооружение и военная техника из-за особенностей тактико-технических характеристик представляют угрозу для россиян. «В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — подчеркнул он.

Дипломат уверен, что Соединенные Штаты подталкивают Европейский союз к обострению отношений с Россией. По его словам, американский сторона «вынуждает их [европейские страны] обучать украинских солдат и использовать свою территорию как транзитную зону поставок оружия». Он считает, что это приведет к расширению зоны вооруженного конфликта.

27 июля в Министерстве обороны России сообщили, что 24 июля ударом Воздушно-космических сил России по складу боеприпасов в Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к РСЗО HIMARS производства США.

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Марина Совина
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