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В Москве задержали обвиняемого в попытке изнасилования несовершеннолетней

В Москве задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать несовершеннолетнюю на парковке

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве правоохранители задержали 27-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на изнасилование несовершеннолетней. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 23 июля на парковке на улице Генерала Тюленева фигурант напал на девушку и принуждал ее заняться с ним сексом. Но, благодаря активному сопротивлению и крикам жертвы, жильцы соседнего дома помогли ей и прогнали насильника.

Следователи будут ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом о заключении мужчины под стражу.

Ранее стало известно, что на западе Москвы полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки.

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Екатерина Власова
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