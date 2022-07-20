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Российские полицейские задержали водителя за изнасилование девушки в машине

В Москве полицейские задержали 47-летнего мужчину за изнасилование девушки в машине

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На западе Москвы полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.

По данным ведомства, 18 июля водитель припарковал машину недалеко от улицы Олеко Дундича и заставил потерпевшую совершить половой акт.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО.

Ранее стало известно, что сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тверской области задержали 27-летнего иностранца, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении двух женщин у реки.

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Екатерина Власова
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