Российских айтишников назвали главными жертвами идеи Минфина

Налоговый консультант Тухватуллин назвал айтишников главными жертвами идеи Минфина

Главными жертвами новой инициативы Минфина, согласно которой работающие удаленно из-за границы россияне должны будут платить налоги в России, станут IT-специалисты. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал ведущий налоговый консультант аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Алан Тухватуллин.

Он напомнил, что для айтишников в последние годы дистанционный формат работы стал нормой, поэтому число специалистов, уехавших за рубеж, но работающих в российских компаниях, значительно выросло. В качестве еще одной категории, которую затронет предложение, эксперт назвал сотрудников иностранных представительств российских компаний.

Идея Минфина, озвученная во вторник, 27 июля, заключается в том, чтобы обязать сотрудников российских компаний, находящихся за пределами страны более полугода (183 дней), платить налоги в России. Если поправки примут, указал Тухватуллин, компании вынуждены будут удерживать из зарплат таких специалистов НДФЛ по ставке 30 процентов.

При этом, по его мнению, такая инициатива вступает в противоречие с политикой расширения преференций для квалифицированных специалистов отрасли. Последние включают в себя отсрочку от армии и специальные ипотечные программы.

В свою очередь профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган заметил, что, скорее всего, в результате этих действий поступления от налога на доходы физических лиц упадут. По его мнению, в случае вступления законопроекта в силу часть сотрудников уйдет к иностранным конкурентам, другие станут самозанятыми и начнут платить налог в размере 6 процентов. Кроме того, компании не обязаны отслеживать местоположение сотрудника, а значит, придется подключать к этой задаче другие российские ведомства, что увеличит расходы на администрирование налога. Таким образом, считает Коган, решается только задача наказания уехавших.

