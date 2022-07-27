Мощный пожар на детской площадке в Подмосковье показали на видео

В Подмосковном Раменском сгорела детская площадка

В Подмосковье загорелась детская площадка. Видео с места публикуют очевидцы во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в городе Раменское на улице Октябрьской. На записи видно, что элемент детского уличного игрового оборудования с горкой полностью охвачен огнем, над ним поднимается дым.

В пресс-службе МЧС по Московской области уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 16:06. Через 20 минут спасатели отчитались о локализация пожара на площади 25 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 27 июля в другом подмосковном городе — Видное — в детском саду во время тихого часа на спящих упала штукатурка. В Пострадали три ребенка.