Мощный пожар произошел в торговом центре в российском городе

В Ярославле на площади в тысячу квадратных метров загорелся одноэтажный торговый центр

В одноэтажном торговом центре «Лотос» в Ярославле произошел мощный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. При этом ТАСС и РИА Новости сообщают о площади горения в тысячу квадратных метров.

В МЧС добавили, что в ликвидации пожара в российском городе участвуют 52 человека и 14 единиц специальной техники. Пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что в селе Воздвиженка Туймазинского района Башкирии сгорела церковь, построенная в XIX веке. Пожар был вызван ударом молнии в купол церкви.