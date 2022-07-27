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Уничтоживший российскую церковь XIX века пожар после удара молнии попал на видео

В Башкирии очевидцы сняли на видео вызванный молнией пожар, уничтоживший церковь XIX века

В селе Воздвиженка Туймазинского района Башкирии сгорела церковь, построенная в XIX веке. Об этом сообщает портал «Туймазинский вестник».

По данным издания, пожар был вызван ударом молнии в купол церкви. Очевидцы сняли уничтожившее церковь возгорание на видео.

«До сих пор не могу прийти в себя. Прихожане, которые, (...) рискуя жизнью, спасали иконы, сегодня ревут. Многие провели бессонную ночь», — приводит издание слова служившего в церкви священника.

Молния попала также и в расположенный по соседству дом, серьезных повреждений он не получил.

Ранее сообщалось, что молния спровоцировала пожар в деревне Малоабишево Хайбуллинского района Башкирии, где сгорели два дома из четырех.

Валерий Розенберг
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