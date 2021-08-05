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Горящие деревни в российском регионе сняли на видео

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В Башкирии загорелись деревни. Местных жителей призвали приготовиться к эвакуации. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.

Уточняется, что в среду, 4 августа, молния спровоцировала пожар в деревне Малоабишево Хайбуллинского района, где сгорели два дома из четырех. Огонь распространился дальше и теперь угрожает деревне Акташево. В связи с сильным степным ветром все заволокло дымом. Жители рассказали, что они вышли на борьбу со стихией, но людей и техники не хватает. В пожарной службе ответили, что у них нет машин.

Кроме того, спасатели эвакуировали свыше 70 детей с базы отдыха в Башкирии из-за задымления от природного пожара, передает РИА Новости. Известно, что огонь оказался в 500 метрах от детского лагеря.

Ранее в Башкирии ураган сорвал крыши домов, буйство стихии сняли на видео. Штормовой ветер прошел по Уфимскому и Чекмагушевскому районам российского региона. Поврежденными оказались кровли четырех торговых центров. Известно, что пострадали 12 многоквартирных домов, две школы, а также несколько частных строений.

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