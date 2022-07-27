В Мелитополе сообщили о попытке ВСУ обстрелять город

Администрация Мелитополя сообщила, что ПВО пресекла попытку ВСУ обстрелять город ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять Мелитополь. Об этом сообщила администрация города, передает ТАСС.

«Вчера ПВО [система противовоздушной обороны] пресекла попытку ракетного удара по городской инфраструктуре. Все атаки отражены», — заявили в администрации.

Также отмечается, что в городе нет разрушений, он продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО отбили атаку со стороны ВСУ в Мелитополе. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинских военных в том, что они направляют на ночной город ракеты и ударные беспилотники.