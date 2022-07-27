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В Мелитополе сообщили о попытке ВСУ обстрелять город

Администрация Мелитополя сообщила, что ПВО пресекла попытку ВСУ обстрелять город ракетами

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять Мелитополь. Об этом сообщила администрация города, передает ТАСС.

«Вчера ПВО [система противовоздушной обороны] пресекла попытку ракетного удара по городской инфраструктуре. Все атаки отражены», — заявили в администрации.

Также отмечается, что в городе нет разрушений, он продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО отбили атаку со стороны ВСУ в Мелитополе. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов обвинил украинских военных в том, что они направляют на ночной город ракеты и ударные беспилотники.

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Анастасия Заикина
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