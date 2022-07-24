Стало известно об отбитой атаке ВСУ по Мелитополю

Власти Запорожской области сообщили, что ПВО России отбила атаку ВСУ по Мелитополю

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отбили атаку со стороны ВСУ в Мелитополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он обвинил украинских военных в том, что они направляют на ночной город ракеты и ударные беспилотники. «Жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России. Воздушная цель была уничтожена», — написал он.

23 июля Рогов заявил, что Запорожье увеличивает группировку систем ПВО для лучшей защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Он объяснил, что на территории области находятся объекты «повышенной опасности с точки зрения возникновения техногенных катастроф». Кроме того, по его словам, в подконтрольный ВСУ район прибыли украинские военные, которые обучались работе с гаубицами M777 и реактивной системой залпового огня HIMARS.