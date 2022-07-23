Власти Запорожской области рассказали об усилении ПВО в регионе

Член главного совета администрации Рогов заявил об усилении ПВО в Запорожской области

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион увеличивает группировку систем противовоздушной обороны (ПВО) для лучшей защиты от обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Дополнительное усиление ПВО связано с тем, что на территории области находятся объекты «повышенной опасности с точки зрения возникновения техногенных катастроф». «Это Запорожская атомная станция и другие, поэтому там, где необходимо, группировка ПВО усиливается, и это дает гарантию, что враг не пройдет и не будут достигнуты цели разрушения данных объектов», — рассказал он.

Рогов также отметил, что, по имеющийся информации, в подконтрольный украинской армии город Запорожье прибыла крупная группировка военных, которые обучались работе с британскими гаубицами M777 и американской реактивной системой залпового огня HIMARS.

Ранее также стало известно, что Рогов обвинил Украину в растрате дефицитных боеприпасов на уничтожение посевов. Он заявил, что украинские военные используют снаряды зажигательными смесями для поджога полей.