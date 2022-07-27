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Потребителей презервативов успокоили

В Reckitt Benckiser заявили, что не допустят сокращения производства из-за газа в Европе

Фото: Shutterstock

Покупателей чистящих средств и презервативов во всем мире успокоили насчет наличия товаров в случае энергетического кризиса. Глава компании Reckitt Benckiser, производящей Durex и Dettol, Лаксман Нарасимхан заявил, что, даже если Европу отключат от газа, концерн не допустит сокращения производства. Его слова передает Reuters.

Исполнительный директор рассказал, что в Reckitt Benckiser придумали план избежать проблем с газом, если в крупном европейском заводе компании больше не будет топлива. По его словам, все предприятия в Европе активно потребляют энергию, которую производят возобновляемые источники (ВИЭ). Кроме того, инфраструктура фабрик позволит им перейти на альтернативное газу топливо — нефть.

Нарасимхан добавил, что чрезвычайный план касается только предприятий в Европе, поскольку в Великобритании и других странах у компании подобных проблем нет.

Беспокойство производителей, имеющих бизнес в Европе, обусловлено нестабильными поставками газа «Газпромом» в последние месяцы. В середине июня компания снизила прокачку газа в регион на 40 процентов. После этого, с 27 июля объемы поставок по «Северному потоку» в Европу, согласно заявлению «Газпрома», были снижены до 20 процентов мощности. Теперь поставки не превышают 33 миллионов кубометров в сутки по сравнению с заявленными характеристиками в 167 миллионов кубометров в сутки.

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Мария Грушко
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