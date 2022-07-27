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Москва выразила протест временной поверенной в делах Латвии

МИД России выразил протест временной поверенной в делах Латвии из-за давления на россиян

Фото: Pavels Dunaicevs / Shutterstock

Министерство иностранных дел России выразило протест временной поверенной в делах Латвии Атации Рутке в связи с давлением латвийских правоохранителей на россиян, въезжающих в страну. Об этом сообщает ТАСС.

Рутка была вызвана в МИД России 27 июля. «Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики», — заявил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев.

От россиян, отметил представитель МИД, требуют письменно подтвердить несогласие с политикой России. В противном случае въезд в страну ограничивается. По словам Нечаева, уже зафиксированы десятки подобных случаев.

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Алиса Реброва
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