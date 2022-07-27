Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин

Актер Сергей Пускепалис резко высказался в адрес отказывающихся рожать женщин

56-летний российский актер и режиссер Сергей Пускепалис резко высказался в адрес женщин, которые отказываются рожать. Своим мнением артист поделился в интервью на YouTube-канале «Диана Кади».

Кинодеятель поведал, что с пониманием относится к семьям, в которых не получается завести детей из-за проблем со здоровьем, однако отметил, что движение чайлдфри — «путь в никуда». Пускепалис подчеркнул, что считает главной обязанностью женщины продолжение рода, а также, что семья — это «отдельная жизнь, которая возможна только между мужчиной и женщиной».

«Ну а для чего, в принципе, женщина-то? Первая обязанность женщины родить — все. Если не любит никого и не от кого родить, значит, не женщина. Если ее не любят, тоже не женщина, надо так сделать, чтобы ее полюбили. Говорят, женщина, родившая сразу в раю. Все остальное: образование, учеба — ради Бога, но только если это включено в главную ее задачу — родить. Она так устроена», — раскритиковал актер.

Ранее российская певица Монеточка осудила запрет абортов в США и назвала это очередной попыткой контролировать женщин.

