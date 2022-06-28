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Монеточка осудила запрет абортов в США

Певица Монеточка назвала запрет абортов в США очередной попыткой контролировать женщин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российская певица Монеточка в своем Telegram-канале осудила запрет абортов в США и назвала это очередной попыткой контролировать женщин.

«Принимаю то, что в каждой стране есть консерваторские группы, принимаю их право влиять на общество, пропорционально количеству сторонников. Чего я не пойму, так это больного желания залезть в самую сокровенную часть жизни человека, не касающейся никого, кроме него самого», — написала исполнительница.

Она отметила, что если человек не поддерживает аборты, то никто не заставляет его делать эту процедуру. Артистка подчеркнула, что никто из женщин не стремится сделать аборт, этот шаг является вынужденной необходимостью.

Монеточка также предположила, что снизить количество абортов помогут не запреты, а половое воспитание, усовершенствование законодательной базы по алиментам и государственная поддержка материнства.

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Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено ранее 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

24 июня сотни людей выстроились у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Многие из них держали транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».

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Марина Погосян
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