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Дэниел Рэдклифф рассказал о причине своего участия в «Гарри Поттере»

Дэниел Рэдклифф рассказал, что снимался в «Гарри Поттере» из-за ненависти к школе

Фото: Cover Images / globallookpress.com

Британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал в подкасте кинокомпании A24, почему он так долго играл роль волшебника Гарри Поттера.

33-летний артист признался, что одной из причин участия во франшизе была возможность пропускать школу. Рэдклифф исполнял роль Поттера с 12 до 22 лет.

«Между съемками каждого фильма мои родители спрашивали меня: "Тебе все еще нравится? Ты хочешь вернуться?" Я всегда говорил: "Да, я ненавижу школу"», — вспоминает Рэдклифф. Он добавил, что продолжал ходить на занятия, несмотря на съемки. «Я все-таки ходил на занятия, но вместе с ними у меня всегда были съемки», — уточнил актер.

Ранее стало известно, что игру в квиддич переименуют из-за критики в адрес писательницы Джоан Роулинг.

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Дениза Мацаева
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