Американский журналист рассказал о точечных ударах сотен российских ракет

Корреспондент PBS NewsHour Островский заявил о 40 погибших бойцах ВСУ при ударе России

В результате ракетного удара России по Николаеву погибли десятки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте корреспондент PBS NewsHour Саймон Островский.

По словам американского журналиста, он ездил в город, чтобы подготовить репортаж, и видел последствия удара. «В результате одного удара по складу ВСУ погибли до 40 солдат, сообщил мне спасатель-доброволец. По другим данным, число погибших может достигать 50», — рассказал он. Островский также заявил, что эти данные подтверждают необходимость Украины в средствах противовоздушной обороны.

«Я часто слышу, что устаревшие российские ракеты не попадают в цель. Но согласно тому, что я видел в Николаеве, Россия не только получает точные координаты баз и складов ВСУ, но и наносит точечные удары, приносящие большой ущерб», — написал журналист. Островский также заявил, что за две недели по Николаевской области было выпущено 129 ракет.

В начале июля Минобороны России заявило, что воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили пункт дислокации иностранных наемников под Николаевом. Представитель ведомства также заявил, что был уничтожен центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова.

Тогда же российские военные за сутки уничтожили три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики (ДНР), указали в Минобороны.