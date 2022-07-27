Михаил Романов предложил создать госреестр русофобских отелей

Михаил Романов предложил создать государственный «черный список» русофобских отелей

Депутат Государственной Думы, первый заместитель Председателя Комитета по контролю Михаил Романов направил обращение к руководителю Федерального агентства по туризму Зарине Догузовой с предложением совместно с Министерством иностранных дел России инициировать формирование государственного реестра недружественных зарубежных отелей, где ущемляются права русских туристов.

Поводом для депутатского запроса стали обращения граждан к депутату в связи с недавними событиями в одной из турецких гостиниц, где русские туристы подверглись нападению польских отдыхающих на почве отношения к событиям на Украине, а служба охраны заведения не вмешалась в драку. По данным СМИ, персонал гостиницы проявил себя только на следующий день, чтобы пригрозить пострадавшим россиянам выселением, если они не согласятся замять конфликт.

Этот случай стал предметом бурного обсуждения в социальных сетях. Многих граждан России возмутило поведение отеля, пользователи стали набрасывать аналогичные истории, произошедшие с ними этим летом в других государствах. Избиратели Михаила Романова обратились к нему с идеей создания механизма государственной фильтрации небезопасных для россиян иностранных отелей. Михаил Романов также призвал главу Ростуризма взять на личный контроль ход изучения инцидента и принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан Российской Федерации.

«Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс среди россиян, которые не только считают произошедшие события неприемлемыми в современном мире и нарушающими принципы равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку, но и высказывают озабоченность риском повторения произошедшего инцидента. В настоящее время отмечается тенденция увеличения числа случаев нарушения прав и законных интересов россиян, пребывающих в зарубежных государствах. В частности, дискриминация соотечественников по национальному признаку или по факту принадлежности к русской культуре наиболее сильна в настоящий момент в Польше и Прибалтике», — говорится в обращении.

По мнению депутата Михаила Романова, необходим именно государственный, а не общественный «черный список» недружественных иностранных отелей, персонал которых избирательно негативно относится к русским туристам, поощряет русофобию со стороны отдыхающих из других стран, уклоняется от обязанностей по обеспечению безопасности постояльцев из России.

«Случившийся инцидент должен стать стимулом для формирования новой туристической и дипломатической политики России в части защиты российских туристов за рубежом. Наши граждане не должны становиться заложниками русофобской агрессии. Да еще — по собственной воле и за собственные деньги. Госреестр недоброжелательных отелей может формироваться на основании обоснованных заявлений российских граждан, подтвержденных российскими уполномоченными государственными органами. Для изъятия из «черного списка» отель должен будет доказать, что русофобские инциденты исключены и пребывание в нем безопасно для российских туристов. Вошедшие в "черный список" отели не должны допускаться на российский рынок туристических услуг, размещение там не должно предлагаться гражданам России», — отметил Михаил Романов.

Инцидент с нападением польских туристов на россиян случился 13 июля в турецкой Алании в отеле Quattro Beach.

