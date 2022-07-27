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Росгвардия задержала пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы Росгвардии задержали пособников ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бойцы Росгвардии поймали пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской и Запорожской областях — задержан 21 человек, найдено 7 тайников с различным оружием. Об этом «Ленте.ру» в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, в ходе этих мероприятий из незаконного оборота изъяты 13 гранатометов и 39 единиц стрелкового оружия, 2 противотанковые управляемые ракеты, 139 выстрелов к гранатометам, 53 ручные гранаты, более 24 килограммов взрывчатых веществ и более 31 тысячи патронов. Также на территории областей были обезврежены 7 мин.

Ранее стало известно, что в Харьковской области росгвардейцы с помощью беспилотных летательных аппаратов за месяц суммарно обнаружили более 400 украинских военных, которые позже были уничтожены артиллерией. Также с помощью БПЛА было выявлено более 50 автомобилей противника, 2 танка, 10 артиллерийских орудий, 2 опорных пункта и склад боеприпасов.

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Владимир Шарапов
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