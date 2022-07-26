Росгвардейцы с помощью беспилотников уничтожили более 400 украинских военных

Под Харьковом росгвардейцы с помощью беспилотников уничтожили более 400 украинских военных

В Харьковской области росгвардейцы с помощью с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за месяц обнаружили более 400 украинских военных, позже они были уничтожены артиллерией. Об этом во вторник, 26 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Также с помощью БПЛА было выявлено более 50 автомобилей противника, 2 танка, 10 арторудий, 2 опорных пункта и склад боеприпасов.

В ведомстве отметили, что накануне российские силовики благодаря беспилотникам нашли под Харьковом тщательно замаскированную батарею 152-миллиметровых буксируемых гаубиц 2А65. Она была уничтожена с помощью арткорректировщика Росгвардии.

«Скрыться от камер беспилотника ведомства также не удалось и танку неприятеля, которому артиллерия нанесла огневое поражение», — добавили в пресс-службе.

7 июня сообщалось, что Росгвардия уничтожила беспилотники противника с операторами в Харьковской области.

