Обвалившаяся штукатурка покалечила детей в Подмосковье

В детском саду в подмосковном Видном обвалилась штукатурка, пострадали три ребенка

В Подмосковье штукатурка обвалилась и покалечила спящих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Видное, в детском саду номер 27 («Бобренок») на улице Крымской в поселке Боброво. Обрушение штукатурки случилось во время тихого часа. По предварительным данным, пострадали три ребенка. Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

В июне 2021 года штукатурка осыпалась на младенцев в 16-м роддоме на улице Малой Балканской в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, покрытие обвалилось кусками в некоторых палатах и коридоре. Из проблемных помещений «еле успели вынести детей». Причиной происшествия назвали ремонтные работы в здании.

В декабре 2020 года в построенном за сотни миллионов рублей детском саду в Кемерово также рухнул потолок. Родители сообщили, что перекрытие упало, когда они пришли забирать из учреждения детей. На кадрах ролика видно, что осколки потолка упали на пол и завалили детские столы и стулья.