В российском роддоме на младенцев осыпалась штукатурка

В одном из роддомов Санкт-Петербурга на младенцев осыпалась штукатурка. Причиной обрушения покрытия потолка стали ремонтные работы, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в 16-м роддоме на улице Малой Балканской, где на третьем этаже здания проводят ремонт. Женщина, находящаяся в роддоме, пожаловалась на шум от строительных работ и их последствия. Штукатурка обвалилась кусками в некоторых палатах и коридоре. Из проблемных помещений «еле успели вынести детей».

В местном комитете по здравоохранению отметили, что знают о сложившейся ситуации. Пациенток решили разместить в палатах, над которыми не ведется ремонт, чтобы «свести к минимуму» неудобства. Главный врач пообещал обратить внимание на жалобы россиянок.

В декабре 2020 года в детском саду города Кемерово рухнул потолок. Во время обрушения никто из воспитанников не пострадал. Здание считалось новым, а на его строительство потратили сотни миллионов рублей. После обрушения в детском саду пообещали провести проверку.

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