Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов на осень и зиму

Nordwind запустил распродажу билетов по России со скидкой до 30 процентов

Российская авиакомпания Nordwind объявила о запуске масштабной распродажи авиабилетов по всей стране. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Так, приобрести проездные документы со скидкой до 30 процентов на осень и зиму можно с 27 июля по 5 августа. Акция действует на перелеты в период с 4 октября по 22 декабря 2022 года.

Самые выгодные билеты обойдутся в 1,5 тысячи рублей. За такую цену доступны перелеты по маршрутам Нижний Новгород — Пермь, Москва — Саранск, Барнаул — Пермь, Владикавказ — Пермь, Нижний Новгород — Махачкала, Пермь — Волгоград, Сочи — Саранск, Калининград — Пермь и Сочи — Чебоксары.

Уточняется, что количество билетов, предоставляемых в рамках предложения, на каждом рейсе ограничено. Детям от 2 до 12 лет предлагается скидка 15 процентов, которая не суммируется с самой акцией.

Ранее в июле стало известно, что отечественные туристы массово бросились искать авиабилеты в три европейские страны — Швецию, Хорватию и Данию, куда спрос вырос в среднем в два раза. В топ-6 наиболее востребованных направлений также вошли Великобритания и Венгрия.