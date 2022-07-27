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Россияне массово бросились искать авиабилеты в три европейские страны

OneTwoTrip: россияне массово заинтересовались авиабилетами в Швецию, Хорватию и Данию

Фото: Reuters

Россияне массово заинтересовались поездками по трем зарубежным направлениям в июле — туристы активно начали искать авиабилеты в Швецию, Хорватию и Данию. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса OneTwoTrip, результаты которого публикуют «Известия».

Согласно полученным данным, наиболее востребованным направлением в июле стала Швеция — интерес к перелетам в европейскую страну вырос в 2,3 раза. Далее по популярности следуют Хорватия и Дания, куда доля поисковых запросов увеличилась в 2,1 и 2 раза соответственно.

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В топ-10 направлений с наиболее заметным ростом спроса также вошли Великобритания (плюс 84 процента), Венгрия (82 процента), Чехия (76 процентов), Франция (73 процента), Румыния (64 процента), Норвегия (62 процента) и Нидерланды (59 процентов).

При этом уточняется, что значительный рост числа запросов на перелеты в страны Европы произошел 18 июля — на 40 процентов в сравнении с предыдущей неделей. 19 июля интерес несколько спал, однако оставался повышенным на 30 процентов. 

Ранее сообщалось, что туры в Европу через сухопутные границы с Финляндией и Эстонией могут быть выгоднее, чем перелеты через транзитные хабы. Однако путевки такого плана будут выгодны и удобны лишь жителям Центральной России.

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Валентина Процкова
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