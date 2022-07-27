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В Британии рекордно подорожает электричество

The Times: в Британии цены на электричество могут вырасти почти вдвое к 2023 году

Фото: Phil Noble / Reuters

Электричество в Британии может рекордно подорожать. Ожидается, что к началу 2023 года жителям Соединенного Королевства придется платить за энергию почти вдвое больше, сообщает The Times со ссылкой на консалтинговую компанию BFY.

На фоне сокращения поставок российского газа в Европу средний размер годового счета за электричество для британского домохозяйства может достичь 3,8 тысячи фунтов стерлингов (275,3 тысячи рублей). В апреле стоимость энергии уже поставила рекорд, достигнув 1,9 тысячи фунтов (135,8 тысячи рублей) в год.

Повышение цен на энергию коснется Соединенного Королевства, несмотря на то, что на Россию приходится только четыре процента импорта газа. Это происходит из-за взаимосвязи британской газопроводной системы с европейской, а также зависимости от поставок подорожавшего сжиженного природного газа.

В мае британцы раскритиковали помощь властей в кризис, посчитав принятые меры недостаточными. Имеющие право на льготы граждане назвали полученные деньги «пластырем», так как они не решают проблему высоких цен на отопление и электричество в долгосрочной перспективе.

Александра Качан
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