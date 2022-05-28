Британцы раскритиковали помощь властей в кризис

Британцы посчитали правительственные меры поддержки в кризис недостаточными

Принятые правительством Великобритании меры поддержки граждан в кризис не решат проблему высоких цен на отопление и электричество. К такому выводу пришли жители страны, опрошенные изданием Mirror.

Мать-одиночка Клэр Палфри, воспитывающая троих детей, теперь имеет право на льготы, благодаря которым она получит более десяти тысяч фунтов стерлингов. Дополнительные средства помогут ей оплачивать счета за коммунальные услуги в ближайшее время, однако Палфри считает, что этого недостаточно — по ее мнению, власти должны решить проблему в долгосрочной перспективе.

«Эти деньги как пластырь. Если цены продолжат расти, через некоторое время оплачивать отопление и электричество снова будет нечем», — заявила она. Принятые правительством меры также раскритиковала мать-инвалид Трейси Дэвис — в сентябре она получит дополнительные 150 фунтов. По ее словам, через полгода льгот будет недостаточно, чтобы покрыть счета.

Новые льготы ранее озвучил министр финансов Британии Риши Сунак. Помимо некоторых семей, правительство предоставит помощь инвестирующим в добычу нефти и газа энергетическим компаниям. Член парламента Кэролайн Лукас, возглавлявшая Партию зеленых, обвинила Сунака в том, что мера поставила под угрозу репутацию страны, считающейся одним из лидеров в борьбе с изменением климата.