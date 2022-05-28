Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Британцы раскритиковали помощь властей в кризис

Британцы посчитали правительственные меры поддержки в кризис недостаточными

Фото: John Sibley / Reuters

Принятые правительством Великобритании меры поддержки граждан в кризис не решат проблему высоких цен на отопление и электричество. К такому выводу пришли жители страны, опрошенные изданием Mirror.

Мать-одиночка Клэр Палфри, воспитывающая троих детей, теперь имеет право на льготы, благодаря которым она получит более десяти тысяч фунтов стерлингов. Дополнительные средства помогут ей оплачивать счета за коммунальные услуги в ближайшее время, однако Палфри считает, что этого недостаточно — по ее мнению, власти должны решить проблему в долгосрочной перспективе.

«Эти деньги как пластырь. Если цены продолжат расти, через некоторое время оплачивать отопление и электричество снова будет нечем», — заявила она. Принятые правительством меры также раскритиковала мать-инвалид Трейси Дэвис — в сентябре она получит дополнительные 150 фунтов. По ее словам, через полгода льгот будет недостаточно, чтобы покрыть счета.

Новые льготы ранее озвучил министр финансов Британии Риши Сунак. Помимо некоторых семей, правительство предоставит помощь инвестирующим в добычу нефти и газа энергетическим компаниям. Член парламента Кэролайн Лукас, возглавлявшая Партию зеленых, обвинила Сунака в том, что мера поставила под угрозу репутацию страны, считающейся одним из лидеров в борьбе с изменением климата.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В России объяснили опасность передачи Украине американских РСЗО
Стало известно о пересматривающих свою позицию по Украине странах Европы
FT узнала об угрозе закрытия сотен бассейнов в Великобритании из-за цен на свет
Британцы раскритиковали помощь властей в кризис
Посол России предупредил о рисках эскалации из-за накачки Украины вооружениями
В Москве неизвестные похитили барана из конюшни
Стало известно о применении дроном «Охотник» управляемых ракет от Су-57
В США рассказали о вранье Байдена американцам
СМИ обнаружили сына британского политика на передовой на Украине
Посол раскритиковал решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.