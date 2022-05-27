Министра финансов Британии обвинили в «позоре» страны

Британского министра финансов обвинили в угрозе репутации страны из-за льгот для компаний

Член парламента Великобритании Кэролайн Лукас, возглавлявшая Партию зеленых, обвинила министра финансов Риши Сунака в том, что он поставил под угрозу репутацию страны, которая считается одним из лидеров в борьбе с изменением климата. Ее слова приводит The Independent.

Министр объявил о налоговых льготах для энергетических компаний, которые инвестируют в добычу нефти и газа. Изначально предприятия обязали выплачивать временный налог на сверхдоходы в размере 25 процентов — таким образом власти решили бороться с повышением стоимости жизни домохозяйств.

Лукас заявила, что это решение властей простимулирует производство вредного вида топлива и повлияет на обязательства страны в сфере глобального потепления. «Эта мера не повлияет на растущие счета жителей за электроэнергию. Любое новое производство ископаемого топлива действует как сокрушительный удар по нашим экологическим стремлениям достичь нулевого уровня выбросов и позорит нас на мировой арене», — заявила член парламента.

В марте из парламентского доклада стало известно, что Великобритания не сможет достичь нулевого уровня выбросов углерода в запланированный срок, так как правительство страны не смогло разработать эффективные планы по стимулированию инвестиций в ключевые альтернативные технологии для энергоперехода.