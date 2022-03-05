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Великобритания сорвала план спасения планеты

В Палате лордов Великобритании назвали неэффективными климатические планы правительства

Фото: Globallookpress.com

Великобритания не сможет достичь нулевого уровня выбросов углерода в запланированный срок, так как правительство страны не смогло разработать эффективные планы по стимулированию инвестиций в ключевые альтернативные технологии для энергоперехода. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на парламентский доклад.

Власти взяли на себя обязательство к середине 2030 полностью отказаться от ископаемых видов топлива в энергосистеме, а к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов углерода. Однако Великобритания сорвала план спасения планеты — комитет Палаты лордов по вопросам промышленности отметил в своем докладе, что министры не объяснили, как будет финансироваться энергопереход и какие политические и финансовые меры будут использоваться для достижения этих целей.

«Нет никакого смысла планировать будущее безуглеродной энергетики, если вы понятия не имеете, как вы в него попадете и на какие средства сделаете это», — пояснил глава комитета лорд Клайв Холлик.

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Палата лордов призвала правительство еще раз рассмотреть возможность использования государственных займов для финансирования долгосрочных расходов на энергетическую инфраструктуру. Лорды также предупредили, что для перехода к чистой энергетике будет недостаточно тех сумм, которые власти планировали привлечь за счет специальных надбавок в счетах за электроэнергию. Более того, увеличение счетов окажет давление на потребителей и сильно ударит по населению с низкими доходами. Комитет по изменению климата Великобритании подсчитал, что с 2030 года расходы на энергопереход будут составлять 50 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Палата лордов также раскритиковала в докладе британский энергорегулятор Ofgem за плохой надзор за энергетическим рынком после того, как скачок цен на газ привел к краху по меньшей мере 29 поставщиков. Кроме того, плохая работа Ofgem «привела к увеличению затрат и неопределенности среди потребителей». Представители регулятора отметили, что Ofgem «сыграл ключевую роль в снижении выбросов углекислого газа за последние 20 лет», и что он будет продолжать работать с правительством для достижения климатических целей.

В январе министр экономического развития России Максим Решетников связал инфляцию в Европе именно с энергетическими планами стран региона. По его мнению, амбициозные решения правительств, связанные с климатической повесткой, привели к негативным последствиям для граждан.

Нина Ташевская
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