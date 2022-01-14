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Среда обитания

Российский министр указал на просчеты Европы из-за планов по спасению планеты

Глава Минэкономразвития Максим Решетников связал инфляцию в Европе с энергопереходом
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Амбициозные решения Европы, связанные с климатической повесткой, привели к негативным последствиям для граждан, заявил в ходе Гайдаровского форума министр экономического развития России Максим Решетников, передает корреспондент «Ленты.ру».

Из-за планов по спасению планеты Европа начала трансформацию энергетики. По мнению Решетникова, именно с энергопереходом и форсированным отказом от угля во многом связана инфляция в Европе. «Мне кажется, коллеги начинают понимать, что все эти решения амбициозные, не всегда просчитанные, чего-то стоят, платить приходится населению этих стран», — пояснил глава Минэкономразвития.

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Именно поэтому, по его словам, российские власти к своим плана по трансформации экономики подходят аккуратно, все обсуждается при участии президента страны Владимира Путина. «Основная задача, которую поставил президент, — это снизить давление, максимально воспользоваться возможностями, но в то же время, чтобы экономика не несла каких-то дополнительных экстраиздержек, чтобы это не повлияло на благосостояние людей», — указал Решетников.

Осенью 2021 года правительство представило стратегию социально-экономического развития России при снижении выбросов парниковых газов до 2050 года. Согласно документу, предполагается, что предложенные меры позволят стране выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, при этом добившись экономического роста. Ставка делается не только на сокращение выбросов, но и на рост поглощающей способности российских лесов, что специалисты оценивали скептически.

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Платон Щукин
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