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В Бурятии запустили проект по сохранению фольклора староверов

В Бурятии издадут сборник фольклора семейских народов Забайкалья

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Бурятии запустили творческий проект по сохранению певческой и обрядовой культуры забайкальских семейских. Об этом пишет Baikal Daily.

В рамках проекта «Отец мой был природный пахарь» издадут сборник фольклора старообрядцев, в который войдет песенный и обрядовый материал, собранный участниками детского ансамбля «Черапок» в этноэкспедициях у старожилов и носителей семейской народной культуры. Так, молодые россияне общались с жителями сел Большой Куналей, Десятниково, Куйтун и Тарбагатай.

В сборнике будет QR-код со ссылкой на видеозаписи выступлений детских и взрослых семейских коллективов разных годов и бесед со старообрядцами. Издание предназначено для фольклористов, филологов, этномузыковедов, руководителей фольклорных и музыкальных коллективов, а также любителей традиционного фольклора семейских.

Помимо сборника, участники проекта выполнят исследовательские работы, которые представят на республиканской молодежной научно-практической конференции, посвященной памяти известного сибирского этнографа Фирса Федосовича Болонева, и на фестивале народных традиций «Золотое колесо».

Ранее в июле в Прибайкальском национальном парке в Бурятии волонтеры провели уборку на нескольких участках леса близ озера Байкал. Активисты собрали древесные отходы, ветки и траву, которые ранее вытащили с противопожарных полос сотрудники нацпарка.

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Дарья Рыбак
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