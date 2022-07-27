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Диетолог назвала цвет наиболее полезной смородины

Врач Елена Соломатина: черная смородина способствует профилактике рака и заболеваний глаз

Фото: unsplash

Черная смородина способствует профилактике рака, заболеваний глаз и других болезней, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Цвет наиболее полезной смородины она назвала в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам Соломатиной, черная смородина богата полезными веществами, в частности, окрашенными растительными пигментами — антоцианами, которые помогают замедлять старение. «Витамин С, антиоксиданты и те же антоцианы препятствуют цепной реакции разрушения клеток, а также блокируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, различных заболеваний глаз», — объяснила диетолог, добавив, что семечки черной смородины содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают от действия так называемого «плохого» холестерина, из-за которого происходит развитие атеросклероза.

Кроме того, продолжила врач, высокое содержание в ягоде витамина С укрепляет иммунную систему человека, ускоряет процесс заживления ран, оказывает влияние на синтез ряда гормонов, регулирует процессы кроветворения и нормализует проницаемость капилляров. Важно, подчеркнула Соломатина, и содержание в ягоде пектина, который способен выводить из организма лишний холестерин. «Пектин также хорошо воздействует на микрофлору желудочно-кишечного тракта, в частности кишечника. А от его состояния напрямую зависят все процессы, происходящие в нашем организме», — сказала она.

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По сравнению с черной смородиной красная, уточнила Соломатина, содержит меньше витамина C, однако в ней много железа и калия, который благотворно влияет на сердце и выводит из организма лишнюю жидкость, не позволяя появляться отекам и мешкам под глазами. Наименее ценной в пищевом отношении врач назвала белую смородину.

Ранее сообщалось, что зеленое калийное мыло поможет дачникам уничтожить тлю на смородине. Об эффективном способе бороться с насекомым рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений РГАУ-МСХА имени Тимирязева Сергей Попов.

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Александра Лисица
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