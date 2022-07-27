Россиянка на кроссовере насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком

Жительница Уфы перепутала газ с тормозом и насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком

Жительница Уфы за рулем кроссовера перепутала педали, нажав на газ вместо тормоза, и насмерть сбила женщину с шестилетним ребенком на пересечении улиц Перовской и Авроры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сотрудникам правоохранительных органов 28-летняя россиянка пояснила, что в момент ДТП отвлеклась на кормление своего ребенка. Начальник УГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что от полученных травм пешеходы скончались на месте.

Жительница Тюмени призналась, что приобрела автомобиль несколько лет назад. На ней не было штрафов ГИБДД.

К месту трагедии в Уфе прибыл министр внутренних дел республики Роман Деев. Глава башкирской полиции координирует работу подразделений ведомства по установлению причин произошедшего.

Ранее в Темрюкском районе Краснодарского края на дороге насмерть сбили подростка-инвалида. Мальчик шел по проезжей части и не уступил дорогу автомобилю. Его нашли у российской дороги без сознания прохожие.

Медики диагностировали у подростка-инвалида рваные раны лица, перелом челюсти, гематомы и сотрясение. Он умер в реанимации.