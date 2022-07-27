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Собчак отреагировала на сообщения о возможном признании ее иноагентом

Телеведущая Собчак заявила, что никогда не получала иностранного финансирования

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная телеведущая Ксения Собчак отреагировала на сообщения о том, что в течение двух недель Минюст России получит от общественника Александра Ионова доказательства ее иностранного финансирования. В своем Telegram-канале журналистка высказалась о возможности признания ее иностранным агентом.

Собчак заявила, что никогда не получала иностранного финансирования. «Я не работаю с иностранными инвесторами и никогда не получала никаких грантов ни от своей страны, ни от чужой», — заверила журналистка.

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При этом Собчак не исключила, что Ионов сможет убедить Минюст внести ее в список иноагентов. «Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому найдет обязательно, хотя финансирования этого нет. (...) Я думаю, Ионов сам получит иностранное гражданство, переведет мне насильно десять долларов», — предположила она.

Также журналистка опровергла заявление общественника о том, что она шантажировала его коллег.

Ранее основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов в интервью News.ru сообщил, что документы, которые его организация собирает для того, чтобы доказать получение журналисткой иностранного финансирования, будут направлены в Минюст в течение двух недель. Кроме того, он обвинил Собчак в попытках шантажировать его коллег.

О планах добиться признания Собчак иностранным агентом Ионов впервые заявил в начале мая. Тогда он рассказал, что его комитет начал проверку в отношении журналистки на предмет иностранного финансирования. Он добавил, что также проверит ее редакцию «Осторожно, новости».

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Олег Давыдов
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