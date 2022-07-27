В ЛНР объяснили отказ украинских военных выполнять приказы командиров

Офицер НМ ЛНР Марочко объяснил отказ ВСУ выполнять приказы большими ежедневными потерями

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы командиров. Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, среди военнослужащих 14-й и 58-й бригад ВСУ отмечается крайне низкий уровень морально-психологического состояния. Офицер объяснил, что это связано с большим количеством ежедневных санитарных и безвозвратных потерь.

«Многие отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, в связи с чем возбужден ряд уголовных дел», — дополнил Марочко.

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях Запорожской области поощрят отказ воевать в войсках ВСУ. Член администрации региона Владимир Рогов назвал отказавшихся вступить в ВСУ ответственными людьми с гражданской позицией.