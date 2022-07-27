Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР объяснили отказ украинских военных выполнять приказы командиров

Офицер НМ ЛНР Марочко объяснил отказ ВСУ выполнять приказы большими ежедневными потерями

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются выполнять приказы командиров. Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, среди военнослужащих 14-й и 58-й бригад ВСУ отмечается крайне низкий уровень морально-психологического состояния. Офицер объяснил, что это связано с большим количеством ежедневных санитарных и безвозвратных потерь.

«Многие отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, в связи с чем возбужден ряд уголовных дел», — дополнил Марочко.

Ранее сообщалось, что на освобожденных территориях Запорожской области поощрят отказ воевать в войсках ВСУ. Член администрации региона Владимир Рогов назвал отказавшихся вступить в ВСУ ответственными людьми с гражданской позицией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Китай отреагировал на призыв США к санкциям против Пекина за покупку нефти из РФ
Власти Херсонской области заявили об одной из мощнейших ракетных атак ВСУ
Проработавший полгода мэр Феодосии подал в отставку
В Польше забросали яйцами кортеж Качиньского
В словах Трампа о превращении США в СССР увидели долю правды
В Хельсинки отменили концерт Бутусова из-за выступлений в Крыму
Вернувшийся на родину российский игрок НХЛ высказался о призыве в армию
Звезда «Уральских пельменей» раскрыл правду о ляпах на сцене
Российская рецидивистка убила лопатой знакомую и спрятала тело на кладбище
Около половины россиян высказались против введения масочного режима
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.