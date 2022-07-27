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В ЛНР объяснили проблемы в тактике ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что тактика ВСУ против ПВО союзных сил перестала работать

Фото: Globallookpress.com

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прорыву систем противовоздушной обороны (ПВО) союзных сил испытывает проблемы. Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») опубликовали кадры тройного залпа баллистическим ракетным комплексом "Точка-У", тем самым раскрыв свою стратегию прорыва наших ПВО», — сказано в сообщении офицера. В видео показано, как две ракеты идут одна за одной, после чего третья запускается с задержкой.

Марочко объяснил, что такими действиями украинские военные рассчитывали создать определенные трудности для ПВО союзных сил, однако такая тактика перестала работать.

Ранее он сообщил, что ВСУ усилили свои позиции в районе Артемовска и Соледара. Офицер рассказал, что противник дооборудовал новые фортификационные сооружения. Помимо этого, на позиции прибыла дополнительная батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии.

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Алевтина Запольская
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