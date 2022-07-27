В ЛНР объяснили проблемы в тактике ВСУ

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что тактика ВСУ против ПВО союзных сил перестала работать

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прорыву систем противовоздушной обороны (ПВО) союзных сил испытывает проблемы. Об этом в своем Telegram-канале заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. «Ленты.ру») опубликовали кадры тройного залпа баллистическим ракетным комплексом "Точка-У", тем самым раскрыв свою стратегию прорыва наших ПВО», — сказано в сообщении офицера. В видео показано, как две ракеты идут одна за одной, после чего третья запускается с задержкой.

Марочко объяснил, что такими действиями украинские военные рассчитывали создать определенные трудности для ПВО союзных сил, однако такая тактика перестала работать.

Ранее он сообщил, что ВСУ усилили свои позиции в районе Артемовска и Соледара. Офицер рассказал, что противник дооборудовал новые фортификационные сооружения. Помимо этого, на позиции прибыла дополнительная батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии.