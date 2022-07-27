В ДНР сообщили об усилении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре

Офицер НМ ДНР Марочко заявил об усилении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили свои позиции в районе Артемовска и Соледара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Марочко.

По его словам, противник дооборудовал новые фортификационные сооружения, а на позиции прибыла дополнительная батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии.