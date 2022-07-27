Подсчитано число умерших в Турции российских туристов с начала года

Посол России в Турции Ерхов: с начала года в Турции умерли 50 российских туристов

С начала 2022 года на территории Турции по разным причинам умерли 50 российских туристов. Такое число назвал посол России в Турции Алексей Ерхов, передает РИА Новости.

В перечень основных причин смерти вошли дорожно-транспортные происшествия, утопления и обострения хронических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых.

В генконсульстве Антальи подсчитали, что только за последние два месяца в ДТП пострадали около 50 граждан России. «А в последний месяц наметилась, казалось, забытая тенденция, — выявление заболевших COVID-19 среди наших отдыхающих», — добавил Ерхов.

Ранее в Турции микроавтобус, перевозивший туристов, упал в пропасть. ДТП произошло у побережья Черного моря в городе Малатья в восточной части страны. В результате пострадали по меньшей мере 18 человек.