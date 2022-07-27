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32-летняя российская тиктокерша погибла при падении строительного крана

32-летняя блогерша из Тюмени погибла при падении строительного крана из-за сильного ветра

Кадр: СК РФ

Популярная 32-летняя блогерша из Тюмени Эльвира Демидова, которая работала крановщицей в строительной компании, погибла на рабочем месте. Кран, в котором работала тиктокерша, упал из-за сильного ветра, сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на производственной базе, расположенной на улице Республики в Тюмени, сообщил Следственный комитет по Тюменской области. Кран грузил бетонные конструкции. Он опрокинулся в результате сильного ветра. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть»).

32-летняя Демидова выкладывала в своем аккаунте в TikTok юмористические ролики, связанные с ее работой. На страницу блогерши было подписано 40 тысяч человек. У россиянки осталось двое детей.

В ноябре 2021 году в результате аварии погиб известный автоблогер Саид Губденский. ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Блогер за рулем BMW M4 Competition не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes.

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Денис Савосин
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