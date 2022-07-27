Ситуацию на европейском рынке газа после резкого роста цен назвали уникальной

Энергетик Фролов назвал уникальной ситуацию на европейском рынке газа

Ситуация на европейском рынке газа является уникальной. Если прошлые скачки цен быстро сменялись спадом, то в этот раз падения не происходит из-за сочетания сразу двух факторов: аварии на заводе по производству СПГ в США и сокращения поставок по «Северному потоку». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Газ резко подорожал на торгах 27 июля на европейской бирже ICE, свидетельствуют данные площадки. На момент публикации августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF торговался по 218,2 евро за киловатт-час, или 2330,55 доллара за тысячу кубометров. Рост цены за последние сутки составил 9,1 процента.

Уникальный пример

«Всплеск котировок на европейских газовых биржах за последний год происходили уже, как минимум, три раза. Первый — в конце декабря, второй — в марте, третий начался в середине июня и его мы наблюдаем до сих пор, — сказал Фролов. — Текущая ситуация отличается от предыдущих тем, что раньше подъемы заканчивались так же быстро, как и начинались: резкий рост котировок приводил к притоку допобъемов на европейский рынок, которые позволяли сбивать цену».

Текущая ситуация, по словам аналитика, принципиально отличается тем, что после взлета цен не происходит падения. Роль здесь сыграли сразу два фактора, первый из которых — авария на заводе по производству СПГ в США, что для европейского рынка стало свидетельством снижения потенциала поставок на второе полугодие.

«А потом, сразу, рынок накрыла ситуация с "Северным потоком", оказавшая даже более драматичное влияние, чем сбои с СПГ. Теоретически, если бы проблема была только на стороне США, можно было бы увеличить заявки к "Газпрому" и покрыть все потребности, но оказалось, что и "Газпром" не доступен полностью. Более того, он становится все менее доступен с выходом из строя турбин», — объяснил энергетик.

Он добавил, что раньше баланс спроса и предложения восстанавливался именно со стороны предложения, но теперь оно не растет. Соответственно, восстановление возможно только за счет спроса, который будет падать усиленными темпами из-за стремительного роста цен.

«Предприятия, которые и так дышали на ладан при ценах в 1000 долларов при 2000 не смогут функционировать вообще: либо их продукция станет стоить еще дороже и они проиграют в конкурентной борьбе, либо придется закрываться. Так что цены будут расти, пока не произойдет сокращение спроса», — заключил Фролов.

Напомним, подорожание топлива происходит на фоне очередного снижения объема поставок «Газпрома» в Европу по трубопроводу «Северный поток». С 27 июля объем поставок равняется 33 миллионам кубометров в сутки, что составляет 20 процентов от мощности газопровода.

