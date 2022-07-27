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Самолет упал в океан на глазах десятков отдыхающих и попал на видео

В Калифорнии самолет с одним человеком на борту упал в океан на глазах отдыхающих

В Калифорнии легкомоторный самолет с одним человеком на борту упал в океан на глазах десятков отдыхающих. Падение воздушного судна попало на видео, его опубликовал NBC.

На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно плавно заходит в воду недалеко от берега. «Он идет, он идет в воду, ребята!» — кричат очевидцы.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел в городе Хантингтон-Бич.

На помощь пилоту бросились спасатели и доставили его на берег. По их словам, у мужчины был небольшой порез на голове. Несмотря на отсутствие видимых травм, пострадавшего госпитализировали.

Ранее, 26 июля, пассажирский самолет отечественного производства Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Нур-Султан (Казахстан), вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе.

Мария Гейн
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