Минобороны доложило о полном уничтожении одной из рот ВСУ в Артемовске

МО РФ доложило об уничтожении одной из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Артемовске

За минувшие сутки в результате огневого поражения удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Об этом в среду, 27 июля, доложил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что российские военные уничтожили командный пункт противника в Новомихайловке, что привело к утрате боеспособности 53-й бригады ВСУ.

ВКС России уничтожили в Николаеве временные пункты дислокации двух бригад ВСУ, потери противника составили до 200 военнослужащих, добавили в Минобороны.

Накануне ведомство докладывало об уничтожении более 70 солдат ВСУ и склада боеприпасов в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили два украинских беспилотника в Харьковской и Николаевской областях.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.