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Власти Херсонской области заявили об одной из мощнейших ракетных атак ВСУ

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил об одной из мощнейших ракетных атак ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Херсонской области 36 ракет, это была одна из мощнейших атак по территории региона. Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Есть точная информация. Было выпущено 3 пакета, в общей сложности это 36 ракет. Понятно, что большую часть ракет ПВО (система противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру") сбило, но на самом деле это была одна из мощнейших ракетных атак, которая была нанесена по Херсонской области», — заявил Стремоусов.

Он также отметил, что повреждения Антоновского моста через Днепр не повлияют на жизнеобеспечение города. «Мне проще сказать, что мост уничтожен, чтобы оставили в покое этот мост, но я по мосту сегодня переходил, мост действительно существует», — рассказал чиновник.

Накануне стало известно, что Антоновский мост получил повреждения в результате ночной атаки со стороны ВСУ. Движение по мосту перекрыто, пострадавший объект инфраструктуры будут ремонтировать.

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