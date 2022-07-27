Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Турции назвали примерную дату первого вывоза украинского зерна по морю

В правительстве Турции заявили о первом вывозе украинского зерна по морю на этой неделе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Представитель турецкого правительства назвал примерную дату отправки первого судна, загруженного украинским зерном: это может произойти уже на этой неделе. Цитату приводит издание Bild.

Для первого с начала российской спецоперации вывоза зерна по морю предусмотрен безопасный коридор через Черное море.

26 июля министр обороны Турции Хулуси Акар также пояснил, что суда с зерном будут обследовать в украинских портах, причем во время проверки будут присутствовать представители Турции и ООН. Такие решения приняты в рамках соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море, которое 22 июля подписали Россия, Украина, Турция и ООН.

Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Самая богатая женщина России стала спонсором «Спартака»
В Кремле раскритиковали жесткие меры властей Молдавии к оппозиции
Биатлонистка объяснила отказ от российского паспорта ради выступления за Литву
На Украине назначили нового генерального прокурора
Российский хирург раскрыла последствия инъекций ботокса для организма
Лавров назвал следующую целью агрессии Запада
Названо препятствие на пути Джонсона к посту генсека НАТО
Британский миллионер вызвал недовольство соседей из-за сена
Польша заказала тысячу танков и другое тяжелое вооружение в Южной Корее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.