В Турции назвали примерную дату первого вывоза украинского зерна по морю

В правительстве Турции заявили о первом вывозе украинского зерна по морю на этой неделе

Представитель турецкого правительства назвал примерную дату отправки первого судна, загруженного украинским зерном: это может произойти уже на этой неделе. Цитату приводит издание Bild.

Для первого с начала российской спецоперации вывоза зерна по морю предусмотрен безопасный коридор через Черное море.

26 июля министр обороны Турции Хулуси Акар также пояснил, что суда с зерном будут обследовать в украинских портах, причем во время проверки будут присутствовать представители Турции и ООН. Такие решения приняты в рамках соглашения о вывозе украинского зерна через Черное море, которое 22 июля подписали Россия, Украина, Турция и ООН.

Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю через порты «Южный», «Черноморск» и «Одесса».