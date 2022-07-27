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Раскрыто влияние следов от самолетов на глобальное потепление

Nature Climate Change: конденсационные следы от самолетов оказывают парниковый эффект

Фото: John McArthur / Unsplash

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха раскрыли, что полеты самолетов даже при условии нулевых углеродных выбросов ставят под угрозу выполнение Парижского соглашения 2015 года из-за эффекта, который оказывают конденсационные следы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Сжигание авиакеросина на большой высоте влияет на климат как прямо, — за счет выбросов углекислого газа, водяного пара, диоксида серы и сажи — так и косвенно за счет кратковременного образования конденсационного следа и из-за воздействия выбросов оксидов азота на стратосферный озон, водяной пар и метан. Основной вклад в глобальное потепление среди факторов, не связанных с углеродными выбросами, вносят конденсационные перистые облака.

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Николетта Браззола (Nicoletta Brazzola) и ее коллеги смоделировали эффект от перехода на авиационное топливо с нулевым содержанием углерода. Оказалось, что в этом случае уровень воздействия самолетов на климат снижается лишь на 10 процентов. Это соответствует повышению глобальной температуры от 0,09 до 0,35 градуса Цельсия в зависимости от различных сценариев вероятных будущих выбросов парниковых газов. Так, увеличение на 0,09 градуса происходит в сценарии SSP1-2.6, в котором с 2025 года начинается постепенное сокращение выбросов, а увеличение на 0,35 градуса происходит в сценарии резкого увеличения выбросов парниковых газов (SSP5-8.5).

Поскольку глобальные температуры уже повысились на 1,1 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, дополнительный нагрев может поставить под угрозу усилия в рамках Парижского соглашения по удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия. Чтобы сделать вклад авиации в изменение климата полностью нейтральным, предлагаются различные способы извлечения углерода из атмосферы, например, с помощью посадки лесов. Однако авторы показали, что это нереалистичный подход, поскольку потребует высадки деревьев на площади, сравнимой с площадью Германии.

Ученые пришли к выводу, что единственным способом сделать авиацию углеродно-нейтральной является переход на разрабатываемое в настоящий момент топливо с нулевым содержанием углерода, однако в этом случае для обеспечения полной климатической нейтральности авиационных перелетов все же потребуются усилия по удалению некоторого количества углекислого газа из атмосферы.

Лучшим вариантов могла бы быть разработка гипотетических самолетов с нулевым уровнем любых выбросов, например, электросамолетов, однако для этого потребуются новые типы аккумуляторов, на которые бы не приходилась значительная часть взлетной массы.

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Александр Еникеев
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