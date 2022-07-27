Раскрыто влияние следов от самолетов на глобальное потепление

Nature Climate Change: конденсационные следы от самолетов оказывают парниковый эффект

Ученые Швейцарской высшей технической школы Цюриха раскрыли, что полеты самолетов даже при условии нулевых углеродных выбросов ставят под угрозу выполнение Парижского соглашения 2015 года из-за эффекта, который оказывают конденсационные следы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Сжигание авиакеросина на большой высоте влияет на климат как прямо, — за счет выбросов углекислого газа, водяного пара, диоксида серы и сажи — так и косвенно за счет кратковременного образования конденсационного следа и из-за воздействия выбросов оксидов азота на стратосферный озон, водяной пар и метан. Основной вклад в глобальное потепление среди факторов, не связанных с углеродными выбросами, вносят конденсационные перистые облака.

Николетта Браззола (Nicoletta Brazzola) и ее коллеги смоделировали эффект от перехода на авиационное топливо с нулевым содержанием углерода. Оказалось, что в этом случае уровень воздействия самолетов на климат снижается лишь на 10 процентов. Это соответствует повышению глобальной температуры от 0,09 до 0,35 градуса Цельсия в зависимости от различных сценариев вероятных будущих выбросов парниковых газов. Так, увеличение на 0,09 градуса происходит в сценарии SSP1-2.6, в котором с 2025 года начинается постепенное сокращение выбросов, а увеличение на 0,35 градуса происходит в сценарии резкого увеличения выбросов парниковых газов (SSP5-8.5).

Поскольку глобальные температуры уже повысились на 1,1 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, дополнительный нагрев может поставить под угрозу усилия в рамках Парижского соглашения по удержанию повышения температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия. Чтобы сделать вклад авиации в изменение климата полностью нейтральным, предлагаются различные способы извлечения углерода из атмосферы, например, с помощью посадки лесов. Однако авторы показали, что это нереалистичный подход, поскольку потребует высадки деревьев на площади, сравнимой с площадью Германии.

Ученые пришли к выводу, что единственным способом сделать авиацию углеродно-нейтральной является переход на разрабатываемое в настоящий момент топливо с нулевым содержанием углерода, однако в этом случае для обеспечения полной климатической нейтральности авиационных перелетов все же потребуются усилия по удалению некоторого количества углекислого газа из атмосферы.

Лучшим вариантов могла бы быть разработка гипотетических самолетов с нулевым уровнем любых выбросов, например, электросамолетов, однако для этого потребуются новые типы аккумуляторов, на которые бы не приходилась значительная часть взлетной массы.